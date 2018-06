Flairs Vijf: van de shoppingnight in Den Haag tot bikini-ready met Venus

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. De leuke hangers van YourHanger

Kledinghangers zijn een must bij het opbergen van kleding. Toch besteden we er niet altijd veel aandacht aan. Met de Sweetest Gift Collection van YourHanger maak je van de kast op de baby of kinderkamer in één keer een statement-piece. En worden de kids de babyhangers beu dan is er volop keuze uit de Yo! Though Kid Collection. Klik hier voor meer info.

2. Vaderdagactie van Bladcadeau

Speciaal voor de leukste, trouwste en stoerste schoon-, bonus-, groot- en ‘gewone’ vaders heeft Bladcadeau een stoere verpakking mét extra mini-abonnement op Autoweek, AutoWeek Classics of GTO. Het leukste cadeau voor alle vaders! Bestel hem hier. Speciale vaderdagactie: Bij aankoop van een Bladcadeau van €15 of meer een mini-abonnement AutoWeek cadeau. Keuze uit 3x AutoWeek, 2x AutoWeek Classics of 2x GTO (dit mini-abonnement stopt automatisch).

3. Ook wolf gespot in Madurodam: de Waterwolf!

Ook in Madurodam vestigt de wolf zich definitief: de Waterwolf! Vorige week maakt de Haagse topattractie bekend dat dit de naam is van de nieuwe en vijfde indoor attractie die deze zomer opent. De naam is een verwijzing naar de angstaanjagende bijnaam van het immense Haarlemmermeer, dat tussen de 15e en 19e eeuw stukken land wegsloeg en omliggende steden bedreigde. Vanaf deze zomer beleven bezoekers zelf hoe de Nederlanders de verwoestende Waterwolf overwonnen en met ’s werelds grootste stoommachine van water land maakten. Klik hier voor meer info.

4. ShoppingNight ‘Fête de la Mer’ kleurt Haagse binnenstad 29 juni blauw, wit en rood

ShoppingNight in de bruisende Haagse binnenstad is het grootste winkelevenement van Nederland. De twaalfde editie, vrijdag 29 juni, staat geheel in het teken van Feest aan Zee en heeft daarom als thema Fête de la Mer. Een heerlijk avondje uit vol acties en entertainment, van Paris plage tot petit four. Klik hier voor meer info.

5. Bikini-ready met met de nieuwste introductie van Venus

Venus, ’s werelds nummer 1 ontharingsmerk voor vrouwen, breidt haar collectie uit met een nieuw product: Venus Bikini Precision. Deze handzame bikinitrimmer met de technologie van Braun maakt nauwkeurige en comfortabele styling van je bikinilijn mogelijk, waar en wanneer het jou uitkomt. Ga jij voor geschoren, getrimd of gestyled? Wat je voorkeur ook heeft, de Venus Bikini Precisionzorgt voor een zachte, aangename ervaring en een 100% mooie huid. De nieuwe Venus Bikini Precision is verkrijgbaar bij ETOS, Kruidvat, Trekpleister, Albert Heijn, Wehkamp en Bol.com.

