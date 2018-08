Flairs Vijf: 5x lekkere zomerdrankjes

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf lekkere zomerdrankjes in de spotlight.

1. De Ruby Tonic

De Ruby Tonic is hét zomer drankje van 2018. We bestellen hem massaal op het terras, maar zelf maken is natuurlijk veel leuker. En érg makkelijk. Beloofd. Voor de lekkerste Ruby Tonic gebruiken we de vodka van Belvedere, die maakt dit pittige drankje net even wat zachter. Giet alles in een mooi groot glas en je maakt gegarandeerd de blits op dat BBQ-feestje.

45 ml Belvedere Vodka

Sap van een halve grapefruit

Aftoppen met Fever-Tree Mediterranean Tonic

Schijfje grapefruit

2. Lin­de­man’s Bin 65 Char­don­nay

Een klassieke Australische Chardonnay met geurige aroma’s van exotische vruchten en een frisse nasmaak met citrus. Daardoor heel geschikt voor zo en aan tafel. Hij is lekker zonnig en perfect voor nu. De wijn wordt exclusief bij Albert Heijn verkocht.