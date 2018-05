Flairs Vijf: van een lekkere bodylotion, handcrème en lippenbalsem tot de Campina Open Boerderijdagen

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. HEMA introduceert bamboo charcoal

De nieuwe bamboo charcoal collectie bestaat uit een peeling, masker en wasgel voor het gezicht. De actieve charcoal verwijdert invloeden van buitenaf als giftige stoffen, vuil en fijnstof van de huid. De houtskool zuivert de huid, houdt het soepel en laat het stralen. Provitamine B5 zorgt voor een mooie teint. Extra prettig is de geur van de producten, door het groene thee extract ruikt het lekker fris. Geschikt voor de normale tot vette huid. De bamboo charcoal producten zijn voor € 3,50 per stuk vanaf nu verkrijgbaar in alle HEMA winkels en via hema.nl.

2. AH Sla-assortiment

Albert Heijn vult dagelijks 5 miljoen borden en wil daarbij klanten inspireren om lekkere, gezonde keuzes te maken door steeds weer vernieuwende versproducten te introduceren. Een mooi voorbeeld hiervan is de AH verse pureersoep die dit jaar zelfs de Jaarprijs Goede Voeding won. Daarom komen daar vanaf 7 mei nieuwe smaken bij: broccoli-spinazie, zoete aardappel- koriander en rode biet- appel. Klik hier voor meer info.

3. Proef het boerenleven tijdens Campina Open Boerderijdagen

Op vrijdag 11 mei en maandag 21 mei 2018 organiseert Campina voor de dertiende keer de Open Boerderijdagen. 58 melkveehouders in heel Nederland openen op vrijdag tijdens het hemelvaartweekend en op Tweede Pinksterdag de deuren van hun boerderij voor publiek. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen van de boerderij en zien waar de melk die thuis op tafel staat vandaan komt. Voor kinderen worden er verschillende sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Een leuk en bovendien gratis uitje voor het hele gezin. Klik hier voor meer info.

4. Acqua di Parma breidt Blu Mediterraneo collectie uit

Acqua di Parma breidt de Blu Mediterraneo-collectie verder uit met een bodylotion, handcrème en lippenbalsem, onmisbare accessoires voor een ritueel van zinnelijke mediterrane charme geïnspireerd door deze geuren: Arancia di Capri, Bergamotto di Calabria, Fico di Amal, Mirto di Panarea en de nieuwste creatie Chinotto di Liguria. Drie verschillende formules waarvoor de Blu Mediterraneo-geuren werden verwerkt in innovatieve en zintuiglijke texturen. Elk van hen vertegenwoordigt een moment van het toppunt van welzijn, een manier om de heldere frisheid van de Italiaanse Middellandse Zee de hele dag te ervaren. Klik hier voor meer info.

5. Open Dagen van Sportstad aan Zee

In het Pinksterweekend, van 18 t/m 21 mei, kunnen bezoekers bij de Open Dagen van Sportstad aan Zee kennismaken met ruim twintig bijzondere strand-, water- en urban sporten. Tegelijkertijd gaan topatleten de strijd met elkaar aan bij het Pro Freestyle Event en de North Sea Regatta en wordt er afgetrapt met het World Record Yoga on the Beach. Dit sportieve evenement bij het Scheveningse Noorderstrand – van The Hague Beach Stadium tot aan de vuurtoren – is onderdeel van het succesvolle themajaar Feest aan Zee, waarmee Den Haag tweehonderd jaar badcultuur viert. Klik hier voor meer info.