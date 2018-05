Flairs Vijf: van het kip festival in Amsterdam én Rotterdam tot de nieuwe Van Dalen schoenen

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. Van Dalen x Spijkers en Spijkers

Honderdvijfenveertig hoeraatjes voor Van Dalen. Dat is een hoeraatje voor ieder jaar dat Van Dalen bestaat. Een jubileum dat gevierd moet worden. En dat gebeurt geheel in stijl met, jawel, shoes. En niet zomaar schoenen. Het gaat om een exclusieve schoenenlijn die in samenwerking met niemand minder dan Dutch designduo SPIJKERS EN SPIJKERS is ontworpen, waarbij voor beide labels design, ambacht en het werken met de mooiste materialen een must zijn.

2. Oranjewoud festival

Het parklandschap Oranjewoud is van 1 t/m 10 juni het kloppende klassieke-muziekhart van Leeuwarden-Fryslân 2018. Hier kun je van het krieken van de dag tot in de late uurtjes genieten van de mooiste muziek. Ruim 200 internationale topmusici geven concerten in deprachtige tuinen, historische landhuizen, een zwembad, een ondergrondse bunker en gigantische plastic bubbels. Festivalhart De Proeftuin is de plek waar je geniet van een paradijselijke sfeer, (h)eerlijk eten en vele gratis optredens. Ook voor kinderen is hier van alles te beleven. Klik hier voor meer info.

3. Mymuesli introduceert nieuwe smaak in het NILK assortiment: de Amandel NILK

Na het succes van de Super NILK en Haver NILK breidt mymuesli het assortiment uit met een derde plantaardige en biologische melksoort: de Amandel NILK. Deze nieuwe smaak is hét perfecte alternatief voor veganistische melk. Naast biologische amandelen bevat het natuurlijke henneproteïne. Hierdoor is deze NILKeen bron van natuurlijke eiwitten. Het Nilk assortiment is verkrijgbaar via www.mymuesli.nl.

4. Limited edition pleisters met hippe kleuren en patronen

Al weken heb je het er over met je vriendinnen en het moment is dan eindelijk aangebroken. Je gaat naar je favoriete festival! Het is prachtig weer, de line-up is geweldig en die ene leuke jongen is er ook. Je rokjes en shorts liggen al weken klaar, maar uitgerekend nu heb je een wondje op je knie. Je moet eigenlijk een pleister plakken, maar dit doet afbreuk aan je zorgvuldige samengestelde outfit. Hansaplast introduceert speciaal voor fashionista’s ook dit jaar weer de limited edition gekleurde pleisters met hippe kleuren en patronen. Klik hier om ze te bestellen.

5. Kip Festival in Amsterdam én Rotterdam deze zomer

Een weekend lang kan men deze zomer weer genieten van de beste kipgerechten, workshops, live-muziek en DJ’s. Op vrijdag 27 t/m zondag 29 juli zullen verschillende cateraars in het Rembrandtpark (Amsterdam) al kokend, bradend en grillend laten zien hoe veelzijdig dit stukje vlees werkelijk is. Voor het eerst komt Kip Festival ook naar Rotterdam, van vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus bij Het Park (Euromast). Ook is er dit jaar voldoende keuze voor bezoekers die vegetariër zijn, halal willen eten of gluten-intolerant zijn. Bovenop het muziekprogramma zijn er dit jaar verschillende dans- en kookworkshops voor jong en oud. De ticketprijs is €5,00. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. De voorverkoop is gestart via www.kipfestival.com.