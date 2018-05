Flairs Vijf: van de DIY soap tot een nieuwe dramafilm

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. The Bookshop

In de verfilming van Penelope Fitzgerald’s De Boekhandel besluit weduwe Florence Green (Mortimer) haar leven weer op te pakken door een boekwinkel te openen. Ze is een krachtige vrouw die haar dromen najaagt, maar in het Britse kustplaatsje doet haar winkel meer stof opwaaien dan verwacht. Beste Boekverfilming van het jaar op de Frankfurter Bookfair en winnaar van maar liefst 3 Goya’s (Beste Film, Beste Regie en Beste Scenario). Vanaf 7 juni te zien in de bioscoop, de trailer zie je hier.

2. DIY Soap

Het wordt weer tijd om lekker bruin te worden. Om je kleurtje langer te behouden is het slim om te scrubben. DIY Soap heeft een heerlijke zomerse suikerscrub met limoen en kokos, die de dode huidcellen op milde wijze verwijdert en tegelijkertijd de huid hydrateert.

3. The Body Shop

Sport en welzijn maken een steeds groter deel uit van ons leven. The Body Shop lanceert dan ook een nieuwe waterproof make-up collectie die speciaal ontwikkeld is voor mensen met een actieve lifestyle. Ontdek nu de nieuwe long-lasting waterproof Mascara en Brow Liner!

4. Sieradenmerk Jules Bean komt met krachtig vervolg op EMPOWER-collectie

Krachtige vormen, statement pieces en elegante ontwerpen maken de nieuwe EMPOWER 2.0-collectie van het Nederlandse sieradenmerk Jules Bean gewilder dan ooit. Van on-trend oorbellen en fijne kettinkjes tot catchy armbanden, Jules Bean speelt in op de behoefte van de moderne vrouw anno 2018. In deze krachtige en limited edition collectie spelen geometrische vormen een belangrijke rol, hetzelfde geldt voor de subtiele edelstenen die we van het merk gewend zijn. Een collectie met een hoog must-have gehalte.

5. Marc Udo trapt eerste Brazilian Bootcamp af

Obrigado kokoswater heeft de zomer afgetrapt met een sportieve Brazilian Bootcamp in samenwerking met OneFit. Onder begeleiding van personal trainer Marc Udo wordt er 45 minuten hard getraind. Braziliaanse oefeningen op swingende Portugese muziek brengen het Oosterpark lekker in beweging. De exclusieve bootcamp vindt vier keer plaats en is toegankelijk voor alle OneFitters.