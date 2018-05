Flairs Vijf: van de schattige baby float flamingo tot de Homestyle Crispy Chicken van McDonalds

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

Lees ook: Flairs Vijf: van het kip festival in Amsterdam én Rotterdam tot de nieuwe Van Dalen schoenen

1. De baby float flamingo

De float heeft een zitje en leuning zodat je baby veilig en comfortabel kan dobberen en spetteren. Hij is gemaakt van 0.25mm PVC en geschikt voor baby’s van ongeveer 12-36 maanden. Bestel deze leuke flamingo hier.

2. De Homestyle Crispy Chicken van McDonalds

Vergeet alles wat je weet over de smaak van kip. Nieuw op het menu is de Homestyle Crispy Chicken. Homestyle gemarineerde kipburger, heerlijk juicy van binnen en toch crispy van buiten. Met een luxe sesambroodje, natuurlijk gerijpte Cheddar kaas, lange crispy bacon strips (varkensvlees), Batavia sla, rode uien en gekarameliseerde uiencompote. De spicy Pimento saus maakt hem helemaal af. Haal hem snel bij jouw McDonalds.

3. Bacchus Wijnfestival 2018

In twee weekenden van juni kunnen we heerlijke wijnen drinken bij Bacchus Wijnfestival. Het mooie Amsterdamse Bos wordt omgetoverd in een sprookjesparadijs waar bij schemering schitterende lampjes gaan branden en de gezelligheid de overhand neemt. De klinkende glazen en de ontkurkte flessen zorgen ervoor dat we ons even in Frankrijk wanen. Bij Bacchus Wijnfestival denk je natuurlijk alleen aan wijn maar er zijn ook heerlijke biertjes aanwezig en de eettentjes ontbreken gelukkig ook niet want bij goede… Klik hier voor meer info.

4. Boom Chicago bestaat dit jaar 25 jaar

CEO Saskia Maas en haar echtgenoot/zakenpartner/medeo-prichter/ Andrew Moskos hebben naast Boom Chicago, InterActing opgericht. InterActing leert kinderen met autisme sociale vaardigheden en begrip door middel van improvisatie. Op za 14 juli is er een speciale jubileumavond in Koninklijk Theater Carré: Boom Chicago & Friends. Onder meer de Amerikaanse presentator/komiek Seth Meyers en vele andere artiesten uit het binnen- en buitenland zoals Jelka van Houten, Arjen Lubach, Josh Meyers (broertje van Seth), Ruben van der Meer, Tijl Beckand zijn hierbij aanwezig. De opbrengst van deze avond gaat naar InterActing. Klik hier voor meer info.

5. ‘Socks first’

Eigenzinnig, stijlvol en uniek, dat zijn de sokken van Sock My Feet ten voeten uit. Opeens zijn ze overal: in je pumps, sliders, of sokken die onder je chino of pak uitpiepen. Maak een statement met de eigenzinnige collectie van Sock My Feet, en transformeer de sok van accessoire tot een wezenlijk onderdeel van je outfit. De zachte katoenen sokken zitten als gegoten en door de zelfontwikkelde deep-print techniek blijft de afbeelding zijn kwaliteit behouden tijdens het dragen. De kleurrijke Sock My Feet designs van o.a. sinaasappels, dollarbiljetten, pauwen-, zebra- of pantermotieven zitten haarscherp om de enkels.