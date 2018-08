Flairs Vijf: 5x leuke evenementen voor het einde van de zomer

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf lekkere leuke evenementen voor het einde van de zomer in de spotlight.

1. GinFever Festival

Zaterdag 25 augustus is er binnenstad de eerste editie van Schiedam het GinFever festival – het zusje van het populaire Jeneverfestival. Het wordt een dag vol muziek (verschillende DJ’s), foodtrucks, inspirerende masterclasses en natuurlijk heel veel gin, jenever en (alcoholvrije) cocktails.De entree voor dit festival is gratis, dus dat is een lekkere afsluiter van de zomervakantie. Klik hier voor meer info.

2. De Color Run voor de allerlaatste keer

Op zondag 9 september kunnen duizenden helden voor de allerlaatste keer zich onderdompelen in alle kleuren van de regenboog tijdens The Color Run™. Deze allerlaatste editie heeft als thema ‘Super Hero Tour’ en biedt naast de route van 5km ook een route van 10km. Dat The Color Run™ niet zomaar een hardloopevenement is bewijzen de honderdduizenden deelnemers die de afgelopen jaren deze kleurrijke 5km hebben (hard)gelopen, gehuppeld en gedanst. The Color Run™ is een unieke ervaring die draait om plezier, gezondheid, geluk en heel veel kleur! Klik hier voor meer info.

3. Spectaculair drumconcert Cesar Zuiderwijk op Scheveningen

Een drumcompositie van twee uur door maar liefst tweeduizend drummers. Daarvan mogen bezoekers van Feest aan Zee zondag 9 september vanaf 16.00 uur op het Scheveningse strand kosteloos genieten. Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring, maakte het muziekstuk Four Horizons. Niet eerder stonden er zoveel drummers op een strand. Het concert is dan ook officieel aangemeld bij Guinness Book of Records. Klik hier voor meer info.

4. Grootste gratis Mindfulness evenement van Nederland

Op zaterdag 1 september zal Stichting Enlight voor de tweede keer het grootste gratis Mindfulness evenement van Nederland organiseren in de Westergasfabriek te Amsterdam. Dit jaar gaat de opbrengst aan het initiatief Imove Foundation. Imove Foundation helpt kinderen en vrouwen die vanwege het oorlogsgeweld in het nauw zijn gekomen door het geven van yoga, mindfulness en bewegingssessies. Klik hier voor meer info.

5. Into Nature

Into Nature is een tweejaarlijkse kunstexpeditie door het Drentse landschap met werken van internationaal aansprekende kunstenaars. Na de fascinerende eerste editie in 2016 is Into Nature dit jaar te zien op verschillende locaties in Frederiksoord en op het Holtingerveld. Plan je expeditie voor de meest bijzondere ervaring. Klik hier voor meer info.

