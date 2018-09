Flairs Vijf: 5x de tofste hotspots in Rotterdam

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf Rotterdamse hotspots op een rijtje.

1. Verse koffie bij Man Met Bril Koffie

Ben jij een echte koffieleut? Breng dan eens een bezoekje aan Man Met Bril Koffie. Daar kun je overheerlijke bakkies drinken. En vind je het belangrijk dat jouw koffie vers is? Dan ben je hier helemaal aan het juiste adres. Man Met Bril Koffie is namelijk een koffiebar die verse koffie maakt en zelf nauw betrokken is bij de productie van de koffiebonen. De werknemers bezoeken zelf de plantages, hebben een goede relatie met de boeren en helpen met het branden en leveren van de bonen. Wat wil je nog meer? Je kunt bij de koffiebar ook terecht voor ontbijt, lunch of zoetigheid. En niet heel onbelangrijk: je kunt er ook een krantje lezen of gebruikmaken van internet – handig! Klik hier voor meer info.

2. Internationale keukens in Foodhallen Rotterdam

Na Foodhallen Amsterdam is sinds kort ook Foodhallen Rotterdam geopend. Het heeft wel een iets ander tintje. De Foothallen Rotterdam is een overdekte markt met stands waar je hapjes en gerechten van internationale keukens kunt proeven. Natuurlijk kan een lekker drankje bij het eten niet missen. Je hebt de keus uit drie bars: de wijnbar, de Gin & Tonic bar en The Main Bar (met koffie, frisdrank en bier). Het is de ideale plek om met het hele gezin naartoe te gaan. Er is namelijk voor een ieder wat wils! Hou jij van culinair eten en lijkt het je wel wat om een paar uur rond te dwalen in deze hallen? Ga dan eens een keer langs. Klik hier voor meer info.

3. Tropische sferen in neo-tikibar Amehoela

Ben je van plan om een drankje te doen met vrienden? Midden in het centrum van Rotterdam vind je Amehoela. In deze neo-tikibar kun je heerlijke cocktails drinken. Het is geïnspireerd door de Amerikaanse tikibars uit de jaren dertig, die mensen doen denken aan een strandbar op een tropisch eiland. Je kunt bij Amehoela ook terecht voor tropical street food. De gerechten zijn geïnspireerd door de street food cultuur van Havana, Manila, Buenos Aires, Lima en Mexico-stad. De gerechten worden zo mooi en kleurrijk geserveerd, dat het eigenlijk zonde is om ze te eten. Ook het interieur heeft een tropische sfeer, waardoor het héél even voelt alsof je op vakantie bent. Hoe fantastisch klinkt dat! Klik hier voor meer info.

4. Get back to the 70’s, 80’s and 90’s

Ben je toe aan ontspanning en wil je graag een avondje uit? Dan is het Feestcafé Get Back misschien wel wat voor jou. Get Back is te vinden op het bekende Stadhuisplein tussen alle andere kroegjes. Het café is speciaal voor volwassenen en gaat terug in de tijd; in de avond worden discoklassiekers gedraaid waar je helemaal op los kan gaan. Wil jij de jaren 70, 80 en 90 herbeleven? Dan is dit de ultieme partyplek voor jou en je vrienden. Klik hier voor meer info.

5. Staycation in eigen land: overnachten in designhotel Room Mate Bruno

Wie er even tussenuit wil in misschien wel de meest bruisende stad die ons land rijk is, kan terecht in Room Mate Bruno. Dit gloednieuwe hotel is zowat naast de beroemde Erasmusbrug gevestigd: perfect voor romantische wandelingen tussen alle indrukwekkende gebouwen én om de hoek van vrijwel alle Rotterdamse hotspots. Maar met een zalig bed, cripsy lakens en een regendouche blijf je eigenlijk liever in het prachtig ontworpen hotel dan dat je naar buiten gaat. En ook dat kan, want er is een ruime loungebar en je kunt er uitgebreid ontbijten tot het middaguur. Klik hier voor meer info.

