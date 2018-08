Flairs Vijf: 5x hier drink je de lekkerste wijnen in Amsterdam

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf plekken waar je de lekkerste wijnen drinkt in Amsterdam voor je in de spotlight.

1. Wine o’ clock bij Foodhallen Amsterdam



Deze locatie staat al bekend voor het hebben van een breed assortiment als het gaat om eten. Maar qua drank schieten zij ook zeker niet tekort. Naast de grote centrale bar heeft De Foodhallen ook een tweedelige bar. Niet alleen is deze bar een G&T-bar aan de ene kant, maar aan de andere kant een wijnbar. Wijnen van over de hele wereld kun je hier vinden, van rood, wit, rosé tot champagne, sweet wine en altijd twee specials.

2. MOMO Restaurant, Bar & Lounge – Tijdloze kwaltieit

Op de hoek van de Hobbemastraat is MOMO Restaurant, Bar & Lounge gevestigd. Een high-end restaurant waarbij het menu subtiele Aziatische smaken bevat met elegante invloeden uit de Westerse keuken. Naast de mooie gerechten is ook de drankenkaart niet achter gebleven. MOMO heeft een breed scala aan uiteenlopende wijnen. Van lichte, verfrissende witte wijnen, vollere en rijkere witte wijnen naar fruitige, lichte en gemakkelijk drinkbare rode wijnen en verfijnde, soepele en rijpe rode wijnen.

3. All – bloody delicious – day drinking at THE BUTCHER Social Club

THE BUTCHER Social Club, gelegen in de A’DAM toren, is een verzamelplaats van haute fastfood, verassende muziek, grensverleggende creativiteit, metropolitische lifestyle en urban design. Het is een relaxte spot met een bar met internationale allure, een plaats om zaken te doen, een toegankelijk restaurant en dé afterparty-locatie van Amsterdam. Bartenders achter de kenmerkende 360-graden bar maken al mixend, shakend en schenkend tot een epicentrum van high-end drankjes. Het barmenu heeft naast de milkshakes, onbekende en exlusieve bieren vanuit de hele wereld een heel sterk wijnmenu.

4. Bijzondere wijnen van over de hele wereld bij Bar Fisk