Flairs Vijf: 5x handige producten voor de zomervakantie

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf handige producten voor de zomervakantie in de spotlight.

1. Zonnecréme voor de gevoelige huid

Biodermal Gevoelige huid Zonnecrème SPF 30 is speciaal voor het gezicht. Voorzien van geavanceerde en fotostabiele UVA/UVB filters voor onmiddellijke bescherming. Klik hier om hem te bestellen.

2. Verzorg je nagels en nagelriemen goed tijdens de zomer

HEMA introduceert een nieuwe collectie voor het verzorgen van je nagels en nagelriemen. Het nieuwe nail care assortiment van HEMA bevat zes producten en zijn vanaf nu verkrijgbaar bij alle HEMA winkels.

3. Action lanceert vernieuwde make-up collectie Max&More

Action vernieuwt het beautymerk Max&More. De vernieuwde make-upcollectie heeft een luxere uitstraling en biedt een uitgebreider assortiment. De collectie bestaat onder andere uit een Face Primer en Foundation voor een goede basis, High Definition Mascara en Eyeliner Gel en verschillende kleuren lippenstift en -balsem met een glanzend of matterend effect. Perfect voor de zomer! De make-up collectie is verkrijgbaar bij alle Action winkels.

4. De drie-in-één portable speaker

Wissel makkelijk tussen je knallende playlists en je favoriete radiozenders. Audiomerk JBL komt met een drie-in-één portable speaker. Met de nieuwe JBL Tuner – die DAB+ radio, FM radio en Bluetooth combineert – geniet je anywhere, anytime van jouw favoriete muziek. Klik hier voor meer info.

5. Zomerklaar met Dove Exfoliërende Shower Scrub