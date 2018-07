Flairs Vijf: 5x handige oplossingen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf handige oplossingen in de spotlight.

1. De kraan die alles kan

De Quooker ken je wellicht als de kokendwaterkraan, maar met de nieuwe Quooker CUBE haal je nu ook koel bruisend en gefilterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zonder dat je daar plastic flessen voor in huis hoeft te halen. Makkelijk, op lange termijn geldbesparend én goed voor het milieu! Leverbaar vanaf september.

2. Limited Edition cadeauverpakkingen via online veilingen

CollectivWarehouse heeft een missie; design cadeauverpakkingen toegankelijk maken voor iedereen door middel van online veilingen. Door een collectief te vormen van zowel kopers als ontwerpers, die samen de productie van de cadeauverpakkingen mogelijk maken. Klik hier voor meer info.

3. Speedlink biedt meer privacy met de SPY GUARD webcam sticker

Elektronica specialist Speedlink biedt meer privacy tijdens het internetten met speciale webcam stickers. De SPY GUARD Webcam Stickers dekken de webcam af zodat je prettig achter je PC of laptop kunt zitten, zonder het gevoel te hebben dat je wordt bekeken. Bestel hem hier.

4. Wasmiddel wordt massaal verkeerd gebruikt

Less maakt wassen nog makkelijker. Met het Less doseersysteem verspil je geen wasmiddel, tijd en moeite meer en wordt de was doen nog eenvoudiger! Klik hier voor meer info.

5. Piggy Proof

Het Nederlandse premium merk Piggy Proof maakt cleaners, protectors én de super handige Snow Bright Sponge (die overigens echt mega lekker ruiken) die bijna hetzelfde werkt als de oude vertrouwde potloodgum: door de wrijvingskracht wordt het vuil van sneakers verwijderd en brokkelen de gebruikte stukken spons af. Sneakers die je bijna weg had gegooid zijn zo weer als nieuw! Het heeft ook echt een vet design ipv zo’n lelijke fles die je meestal krijgt bij random schoenenwinkels. Klik hier voor meer info.

