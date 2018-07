Flairs Vijf: 5x de leukste evenementen en uitjes voor de zomervakantie

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke evenementen en uitjes voor de zomervakantie in de spotlight.

Lees ook: Flairs Vijf: 5x leuke hebbedingetjes voor op vakantie

1. Gin Mare

Deze maand keert Gin mare terug naar zijn Mediterraanse roots met een bijzonder plan voor de zomer: Med Transfers. Een tour door de stad waarbij gin-liefhebbers kunnen genieten van een culinaire avond en mixology met een Mediterrane twist. Op 24 en 25 juli biedt Gin Mare je de kans om bijzondere cocktail-en-food-pairings van de beste chef-koks en mixologisten van Amsterdam te proeven. Een ervaring waarbij al je zintuigen geprikkeld zullen worden. Klik hier om je aan te melden.

2. Gay Pride Amsterdam THE DUCHESS

Vanaf zaterdag 28 juli t/m zondag 5 augustus is het weer tijd voor Gay Pride Amsterdam! Het feest waarbij we vieren dat iedereen uniek is en liefde verdient. Ter ere van dit festijn komt THE DUCHESS met een speciale Afternoon Tea Gay Pride-editie. Met een rijke variëteit aan kleurrijke niche patisserie en scones, geserveerd met signature marmelades en handgemaakte macarons. Naast de Afternoon Tea krijgt ook het Chocolate Explosion-dessert een Gay Pride-metamorfose. Wel even reserveren via 020-811 33 22 of info@the-duchess.com.

3. Vierde editie klassiek buitenfestival Wonderfeel nog grootser en diverser

Na een uitverkochte derde editie vindt op 20, 21 en 22 juli voor de vierde keer Wonderfeel plaats, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Op zeven podia spelen musici van wereldklasse – jonge honden en oude rotten – van barok tot minimal, met lijntjes naar jazz, wereld- en popmuziek. Nieuw in 2018 zijn enkele dansvoorstellingen. Klik hier voor tickets en meer informatie.

4. CampZone, hét gaming event van Nederland!

27 juli tot en met 6 augustus 2018 – Kronenberg. Geniet elf dagen lang van de meest bijzondere vakantie ooit! Kamperen in de buitenlucht, gamen met en tegen elkaar, (sportieve) outdoor-activiteiten, feesten en kampvuren. Als je een passie voor gamen hebt, mag je CampZone niet missen! Klik hier voor meer info.

5. Gay Pride Amsterdam rainbow cake

Naast de iconische Canal Parade en de HeBiHo VrijMiBo tijdens de Gay Pride zijn er natuurlijk nog veel meer dingen te beleven. Ontsnap aan de drukte in het Amsterdamse centrum en neem plaats bij Brooks aan de Beethovenstraat. Hier geniet je van 30 juli t/m 5 augustus van een welverdiende huisgemaakte red velvet rainbow cake. Deze hele mond vol spoel je weg met Hendrick’s classic G(ay)&T. Vergeet niet te vragen om een schijfje komkommer.