Flair test bungalows Center Parcs: ‘Kids blij, wij blij!’

Een suptropisch zwembad, magisch ingerichte kinderkamers, een prachtige omgeving… Kortom, de nieuwe bungalows van Center Parcs Les Trois Forêts zijn de ideale plek om met je gezin even helemaal bij te komen. Marjolein van Flair mocht met haar gezin een van de huisjes testen.

‘Center Parcs is voor veel gezinnen in Nederland een begrip, behalve voor ons, want dit is de allereerste keer dat we het familiepark gaan bezoeken. Na een kleine zes uur rijden komen we vrijdagmiddag aan bij ons huisje in Hattigny. Mijn meiden zijn direct door het dolle heen, want ons huisje heeft het thema ‘Bosdieren’. Voor hen is het weekend daarom nu al geslaagd, want: een beren stapelbed, een houten speelhuisje in de woonkamer, mooie felle kleuren en diverse sluip-routes van kamer naar kamer. Je begrijpt: kids blij, wij blij.

Het park met 435 hectare bos, diverse restaurants, zwembad, kinderboerderij en vele activiteiten is enorm groot. Het bijgeleverde golfkarretje is dan ook geen overbodige luxe. We racen meteen in ons karretje naar de Forest Lodge. Daar kunnen wij met een wijntje bij het haardvuur bijkomen en de kinderen kunnen hun energie kwijt in de grote binnenspeeltuin. Na een heerlijk buffet in een van de restaurants op het park gaan we terug naar onze bungalow, waar onze meiden in hun berenbed en wij in onze sterrenhemelkamer gaan slapen. Wat een feest!

De volgende morgen hangt er een zak vol heerlijke broodjes aan onze voordeur. Onze planning voor de dag is het park verder te gaan ontdekken. We pakken ons inmiddels vertrouwde golfkarretje en scheuren naar het subtropische zwembad. Door het warme water is het zwembad zelfs voor de allerkleinste geschikt, fijn! Het is wel druk, daar schrik ik wel een beetje van. Onze meisjes lijken echter nergens last van te hebben en vervelen zich geen minuut.

Na het zwembad, even een snelle lunch bij het burgerrestaurant en dan hup, hup door naar de kinderboerderij. We sluiten af met een fantastisch diner in de Forest Lodge en dan gaan we allemaal voldaan naar bed. Voor het slapengaan houden de meisjes niet op met verhalen over het zwembad, de paarden en de geiten. Uiteindelijk vallen ze in een diepe slaap, zodat wij nog lekker een film kunnen kijken. Het voelt echt als een vakantie!

Op de laatste dag ontbijten we nog uitgebreid in onze bungalow en bezoeken we nog twee van de vele speeltuinen, waarna we om twaalf uur in onze auto stappen om weer naar huis te gaan. Ondanks dat het maar een weekendje was, voelde deze trip als een vakantie. We kunnen er weer helemaal tegenaan.’

