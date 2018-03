Flair kijkt de ontknoping van Wie is de mol?

Een bomvol Vondelpark, champagne en natúúrlijk de grote ontknoping van Wie is de mol? Een le-gen-da-risch uurtje televisie. Kim van Weering praat je voor de allerlaatste keer bij.

En voor de laatste keer: Pas op, spoilers vanaf dit punt!

Wekenlang keek ik (en driekwart Nederland geloof ik) uit naar dit moment: de grande finale van Wie is de mol? 2018. En toch ook weer niet, want na vandaag is het spel gespeeld. Geen chaos meer op de app, geen standaard praatje meer op de werkvloer op maandagochtend. Finito. Basta. Einde. En wát voor een einde.

Normaal tik ik de hele uitzending altijd fanatiek mee over wat er allemaal gebeurt. Nu niet. Ik heb ruim een uur lang met open mond naar het televisiescherm gestaard en welgeteld drie zinnen opgeschreven. Gelukkig staat Twitter vól heerlijke GIFjes dus daar gaan we – jawel – voor de allerlaatste keer.

In een overvol Vondelpark komen alle kandidaten van dit seizoen weer bij elkaar. Bella, Jean-Marc, Simone, Loes, Ron, Stine en Emilio: allemaal zitten ze met een borrel klaar aan de grote tafel in Vondel CS. Ron Boszhard heeft deze avond meer tekst dan hij in dit hele WIDM-seizoen heeft gehad en ook Jean-Marc lijkt weer met beide benen op de aardbol te staan.

Stine draagt een kek geel jasje en vertelt in – uiteraard – uiterst filosofische begrippen dat ze dit seizoen vooral ‘de waarheid loog’. Ik ben er nog steeds niet helemaal achter hoe dat kan. Bella wil haar joker terug.

Chris Zegers staat als razende reporter (met een tikkie ADHD) buiten om ‘spontaan’ fans te interviewen. En wow! Hij treft toevallig twee keer een groepje van drie ‘random’ mensen bij elkaar die ‘toevallig’ alle drie iemand anders verdenken! ‘Dat is toch ongelofelijk! We komen er gewoon niet uit!’

Dan is het tijd om de kandidaten erbij te halen. En wat een lekker moment is dat. Als ware popsterren lopen Ruben, Jan en Olcay richting het podium met op de achtergrond heldhaftige orkestmuziek. Daar worden ze hartelijk ontvangen door Art en 13593957 schreeuwende fans.

Art trapt af met Olcay, die maar blijft lachen en zwaaien. Terwijl de presentator zijn praatje probeert te houden, moet Olcay hem een paar keer onderbreken want hé, ze had wél een molboekje. Oké – een paar losse blaadjes dan. Olcay blijkt toch geen Molcay en ook dat is voor haar een reden om nog even naar het publiek te zwaaien. Joehoe! Ik ben het toch niet!

Wat zijn ze groot geworden in dat halfjaar hè #widm pic.twitter.com/0TgxK6hZtE — Dennis Gerritsen (@dennbosss) March 10, 2018

Dan blijven de twee heren over. Dat Jan in de finale staat, was te verwachten. Of was zijn fanatisme een prachtige dekmantel als mol? Beide mannen verdenken elkaar. Gespannen koppies waar weinig uit af te leiden valt. Wie. Is. De. Mol? Dan lijkt het beeld te blijven hangen op een close-up van Ruben. Wat gaat er komen?

Ah fijn, een flinke lading flashbacks vol uitspraken van mede-kandidaten die ofwel acties van Ruben ofwel van Jan verdacht vinden. Jan die zich gek gedraagt bij de graafopdracht, Ruben die wordt ingesloten door twee rode auto’s, Jan die loopt te klooien met de pakketjes in de trein… Wie van de twee heren stapt zo naar voren?

En dan: beelden van de allerlaatste aflevering in het prachtige Georgië. De allerlaatste test. Het moment waarop de mol oog in oog komt te staan met zichzelf. JAN. IS. DE. MOL! En dat betekent dat Ruben – die Jan als enige verdacht – de winnaar is van dit seizoen en van de pot. Olcay is de verliezend finalist maar hé, genoeg redenen om nog een paar keer even lekker naar het publiek te zwaaien!

Samen met Art lopen de finalisten Vondel CS in, waar de rest van de groep met open mond op ze wacht. Tijd voor een flinke oerkreet van Ruben en voor razende reporter Chris Zegers. ‘Wat een ontlading hier en WAT EEN MOL! ONGELOFELIJK!’ Eenmaal binnen neemt Olcay eerst een flinke teug wijn en mag Jan nog een keer hardop zeggen dat hij de mol is.

Wat volgt is waar je het hele seizoen al met smart op wacht: een heerlijke terugblik naar alle mol-acties van Jan de molman. Een korte samenvatting:

Samenvatting van dit seizoen van Wie Is De Mol?. #widm pic.twitter.com/XgQVjSM9Yh — Daan Jongen (@Daanjongen) March 10, 2018

Aflevering 1: Lekker bellen naar Art voor heel veel geld uit de pot.

Aflevering 2: Lekker blijven graven op dezelfde plek.

Aflevering 3: Lekker achter de groep aanlopen en Stine letterlijk via de porto doorgeven dat ‘geen geld top is’.

Jezus, wat gewaagd om te zeggen dat je geen klap gaat doen, zo dicht bij de rest van de groep #widm pic.twitter.com/c2sYbdCV0p — Dennis Gerritsen (@dennbosss) March 10, 2018

Aflevering 4 – de allerlekkerste: Lekker bij alle kandidaten langslopen terwijl ze middenin een opdracht bij Art zitten.

Aflevering 5: Lekker het woord ‘mol’ doorstrepen in de woordzoeker-opdracht. En dan ook nog eens met M’en.

Aflevering 6: Lekker uitgebreid chillen in de hotelkamers en vervolgens € 500,- verscheuren en verstoppen onder een kleedje.

Als je Track&Trace code van PostNL hebt gekregen en je het pakketje kunt verwachten tussen 09:00 en 21:00. #WIDM pic.twitter.com/xyAx93MccI — Daan Jongen (@Daanjongen) March 10, 2018

Aflevering 7: Lekker de auto zo vol mogelijk proppen zodat er nooit meer een bewoner bijpast.

Aflevering 8: Lekker gloeilampjes verstoppen, pakketjes uit de trein gooien en een beetje chillen terwijl Stine keihard aan het werk is.

Wat er gebeurt wanneer @PostNL het tijdvak van je pakketje op 08:00 – 18:00 heeft gezet… #widm pic.twitter.com/VxaWzM3bTX — Dennis Gerritsen (@dennbosss) March 10, 2018

Aflevering 9: Lekker uit de boot springen en verkeerde kokers pakken.

Lieve Jan: jij kon er wat van. Ik vind je een ijzersterke mol met je fanatisme en geweldig leuke sokken. Ik bedoel: hoe geweldig goed was dit geacteerd?

Bedankt voor een zalig seizoen. Amen.

