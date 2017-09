Filthy Animals opgelet: er komt een Home Alone-bar met Kerstmis

Heerlijk met kerst: televisie aan, dekentje erbij en Home Alone op de televisie. Maar nu kun je deze film in real life beleven bij een bar totaal in het thema van deze klassieker. Zou Kevin daar ook zijn of is hij weer ergens achtergelaten?

Dit briljante idee is bedacht door Ghetto Golf Liverpool. Ghetto klinkt nogal duister, maar het is gewoon een glow golf club met een cocktailbar. En met kerst openen ze dus een nieuwe locatie in een spectaculaire ruimte in de Cains Brewery Village.

Sinatra-remixes

En ja, dreams do come true, die ruimte gaat volledig ingericht zijn in kerstsferen, met een feestelijk cocktailmenu, Sinatra-remixes, gigantische kerstbomen en natuurlijk: kerstversiering overal. Je weet nu waar je ons met kerst kunt vinden!

Meer info op de Facebook-pagina van de bar.

