Filmtip: Tulpen uit Hollywood

De Gouden Eeuw is voor Nederland al jaren een goede inspiratiebron voor bioscoophits, zoals Michiel de Ruyter (2015). Eind deze maand komt er voor het eerst een Hollywoodfilm uit over deze periode.

Met topacteurs als Christoph Waltz en Judy Dench belooft de film veel goeds. Tulip Fever gaat over een schilder die verliefd wordt op een getrouwde vrouw, van wie hij een portret moet maken. De twee krijgen een relatie en storten zich samen op de tulpenhandel.

Regisseur Justin Chadwick had eerder groot succes met het kostuumdrama The Other Boleyn Girl (2008). De prachtige aankleding van de film is geïnspireerd op de schilderkunst van de Hollandse meesters.

De hoofdrollen van de film, gebaseerd op het gelijknamige boek van Deborah Moggach, worden gespeeld door Alicia Vikander en Dane DeHaan. Ook model/actrice Cara Delevigne staat op de castlist. Alhoewel de film zich afspeelt in Amsterdam, is Tulip Fever niet in Nederland opgenomen. Het productieteam koos voor diverse locaties in Engeland.

Alicia Vikander scoort inmiddels de ene hoofdrol na de andere. Eerder dit jaar won de Zweedse actrice nog een Oscar voor haar rol in The Danish Girl en binnenkort is ze te zien in The Light Between Oceans.

Tulip Fever is vanaf 31 augustus te zien in de bioscoop.

