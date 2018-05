Binnenkort in de bioscoop: deze film van de makers van ‘The fault in our stars’ wil je niet missen

De makers van de tranentrekkende film ‘The fault in our stars’ hebben de afgelopen tijd keihard gewerkt aan een nieuw pareltje, namelijk ‘Love, Simon’. Met de nodige dosis humor, een prachtige boodschap én een bekend gezicht.

De film ‘Love, Simon’ vertelt het verhaal van Simon Spier, een homoseksuele jongen die nog niet uit de kast is gekomen. Hij chat met Blue, waar hij na verloop van tijd verliefd op wordt zonder te weten wie het echt is. Terwijl hij probeert te ontdekken wie de anonieme klasgenoot is, probeert hij een goede balans te vinden tussen zijn vrienden, familie en klasgenoten, én krijgt hij te maken met een afperser die dreigt zijn grote geheim te onthullen.

Hannah Baker

De boodschap van de film is duidelijk: iedereen verdient ware liefde. Naast Jennifer Garner, die de moeder van Simon (Nick Robinson) speelt, heeft Katherine Langford – a.k.a. Hannah Baker uit ’13 reasons why’ – een grote rol in ‘Love, Simon’. En dat zorgt ervoor dat we nóg meer uitkijken naar de film.

Het wachten hoeft overigens niet lang te duren; vanaf 14 juni draait-ie in de bioscoop.

