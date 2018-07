Film kijken op het water? Dat kan bij deze drijf-in bioscoop

Met dit lekkere weer is het weer tijd voor buitenbioscopen. In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam worden meerdere filmavonden georganiseerd waar je op een zwoele avond kunt genieten van een filmpje in de buitenlucht. Buitenbioscopen kennen we, maar heb je ooit gehoord van een ‘drijf-in’ waar je vanuit een boot naar een groot scherm kunt kijken? Het kan volgend weekend in Amsterdam.

Volgend weekend, op vrijdag 20 en zaterdag 21 juli, wordt er bij de NDSM-werf in Amsterdam een ware drijf-in georganiseerd. Bij Damen Shiprepair komt een bioscoop: een scherm van 72 vierkante meter (!) wordt opgehangen aan een kraan.

Drijf-in

Pas als de zon onder is, rond 22:15 uur, begint de film. Op vrijdagavond is dat The Boat That Rocked en op zaterdag The Life Aquatic. Eén dingetje: je moet wel over een boot beschikken. Tickets zijn te koop per boot en kosten €61,50 voor max. zes personen. Maar wees getreurd, ook zonder boot kan je terecht bij de drijf-in. Ga aan boord van partyboot Sailboa, waar je achteraf ook nog een dansje kunt doen. Klinkt als muziek in je oren, niet?

Bij slecht weer wordt het evenement een weekend opgeschoven. Meer informatie vind je op de website van de NDSM.

