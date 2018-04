OMG: op de Filipijnen heb je nu een ‘Unicorn Island’

Ja ja, ook al zijn we misschien allemaal volwassen: we kunnen alsnog intens genieten van unicorns. Van taarten tot opblaasbeesten: we krijgen er geen genoeg van. Dus toen we ontdekten dat er nu een heel eiland aan het mythische regenboogdier gewijd is, hadden wij onze koffer al bijna gepakt. Sinds kort kun je je op de Filipijnen dan ook ronduit vermaken op Unicorn Island.

Sprookjesachtig

Sinds kort kun je je op de Filipijnen meer dan goed vermaken op Unicorn Island. Van parasols en zitkussens in regenboogkleuren tot aan de vrolijke schommels: alles om je heen is betoverend en sprookjesachtig – uiteraard in unicorn-kleuren. Op het maar liefst 3.400 vierkante meter grote stukje paradijs kunnen zowel ouder als kind zich gegarandeerd helemaal uitleven. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het enorme springkussenparadijs op het water, wat zich naar verluidt het grootste waterpark van Azië mag noemen.

Een droom die uitkomt

Kortom, wanneer je een vakantie naar de Filipijnen hebt geboekt, mag dit spektakel eigenlijk niet ontbreken aan je trip. We mean, een paradijs vol eenhoornachtige dingen klinkt toch als een droom die uitkomt? En daarbij kun je ook je Instagrampagina weer even een flinke boost geven. Een hele dag op het ‘eiland’ vertoeven kost je overigens slechts dertien euro entree. Oftewel: haal je koffer maar van zolder, pak ‘m in in en boek zo snel mogelijk het eerste de beste ticket naar de Filipijnen!

Beeld: Istock, Instagram