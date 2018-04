Het festivalseizoen is inmiddels in volle gang. Heb jij zin om deze zomer met de voetjes van de vloer te gaan? Dan vertellen we je hierbij voor welk festival je nog een kaartje kunt scoren voor het te laat is.

Niets zo fijn als buiten dansen terwijl de zon op je bol schijnt. Als je zin hebt om dit jaar een festival te bezoeken, weten wij waar je aan het goede adres bent!

Festival agenda 2018

Pak je agenda er alvast bij, wie weet dat je uit het volgende rijtje nog een festival wil meepakken.

1. Flying Dutch

Line-up: Onder andere Afrojack, Armin van Buuren en Tiësto

Wanneer: 2 juni

Waar: Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven

Ticketprijs: €59,95

2. Mysteryland

Line-up: Onder andere Hardwell, Ronnie Flex en Axwell Λ Ingrosso

Wanneer: 25 en 26 augustus

Waar: Haarlemmermeer

Ticketprijs: vanaf €64,50

3. Best Kept Secret

Line-up: Onder andere Arctic Monkeys, LCD Soundsystem, The National

Wanneer: 8, 9 en 10 juni

Waar: Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Ticketprijs: vanaf €84 (dagticket zondag)

4. Pinkpop

Line-up: Onder andere Foo Fighters, Bruno Mars en The Script

Wanneer: 15, 16 en 17 juni

Waar: Landgraaf

Ticketprijs: €110 (dagticket)

5. North Sea Jazz

Line-up: Onder andere D’Angelo, Earth, Wind & Fire en N.E.R.D.

Wanneer: 13, 14 en 15 juli

Waar: Ahoy, Rotterdam

Ticketprijs: €89 (dagticket zondag)

Zijn we een festival vergeten? Laat het dan vooral weten!



Beeld: iStock