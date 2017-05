Feelin’ hot, hot, hot: er komt een Grey’s Anatomy-spinoff met brandweermannen!

Ziekenhuisdrama Grey’s Anatomy krijgt opnieuw een spinoff. De nog naamloze nieuwe serie speelt zich af op een brandweerkazerne.

Eerdere spinoff

Het is de tweede keer dat er een nieuwe show ontstaat uit Grey’s Anatomy. Eerder bracht de serie Private Practice voort, over het wel en wee in een privékliniek waarin de ex-vrouw van Grey’s dokter Derek ‘McDreamy’ Shepherd werkte. Private Practice stopte in 2013, na zes seizoenen.

Eerste ‘ontmoeting’ in Grey’s Anatomy

De nieuwe spinoff gaat niet draaien om een vast gezicht uit Grey’s Anatomy, maar de personages worden wel geïntroduceerd in de ziekenhuisserie. De brandweershow wordt net als Grey’s Anatomy geproduceerd door Shondaland van Shonda Rhimes, die ook achter televisiesuccessen Scandal en How To Get Away With Murder zit. Een startdatum en castleden voor de nieuwe serie zijn niet bekendgemaakt.

