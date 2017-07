Fashion in the Air: stewardessenmode bij de Kunsthal

Stewardessen hebben een baan waar veel mensen van dromen. Je vliegt de hele wereld rond, ontmoet mensen van alle culturen, en ook niet onbelangrijk, je mag een super charmant pakje aan. Deze outfit wordt vaak ook nog eens ontworpen door bekende ontwerpers, zoals Mart Visser en Yves Saint Laurent, hoe leuk is dat! Een tentoonstelling over de stewardessenmode is nu te zien in de Kunsthal in Rotterdam.

Deze tentoonstelling is samenstelling door de Nederlandse purser Cliff Muskiet. De hoofd-steward verzamelt sinds 1993 uniformen, en heeft met 1405 uniformen de grootste verzameling ter wereld. Cliff wilde al als klein jongetje de luchtvaart in, en spaarde alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Uiteindelijk kreeg hij van een kennis van zijn moeder een stewardessen pakje en ontstond zijn fascinatie voor het uniform.

Glamour in de sixties

De uniformen komen uit verschillende continenten en decennia’s. De jaren zestig en zeventig zijn daarvan de favoriet van Cliff. In die periode was glamour namelijk het belangrijkst, en of het kostuum ook praktisch was voor de stewardessen was bijzaak. Amerikaanse stewardessen moesten bijvoorbeeld van pakje wisselen tijdens de vlucht en droegen een ruimtehelm om hun kapsel te beschermen tegen de regen.

Vanaf 23 september kun je de tentoonstelling ‘Cabin Crew. Fashion in the Air’ bezoeken.

Bron: Museumtijdschrift.nl