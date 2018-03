Fans vinden nóg twee aanwijzingen waarom Olcay ‘de Mol’ zou zijn

Aanstaande zaterdag krijgen WIDM-fans eindelijk het antwoord op hun brandende vraag: wie is de Mol? Is Olcay, Jan of Ruben degene die al die tijd het spel heeft gesaboteerd? Steeds meer molloten verdenken de enige vrouw die nog over is in het spel, helemaal nu er nóg twee aanwijzingen blijken te zijn die haar kant op wijzen.

Fans van ‘Wie is de Mol’ doen er alles aan om erachter te komen wie de Mol is, voordat de grote uitslag bekendgemaakt wordt. Zo worden er bijvoorbeeld fragmenten terug gekeken, wat kan zorgen voor nieuwe inzichten.

Staart

Het kapsel van Olcay is een van de dingen die fans op een spoor hebben gebracht; de modeontwerpster zou de Mol zijn. Opvallend zou namelijk zijn dat ze in alle afleveringen haar haren los draagt, behalve in aflevering 4; in die uitzending draagt Olcay een staart. Waarom dat vreemd zou zijn? Alle kandidaten hebben in die aflevering aan dezelfde tafel gestaan en Art vertelt daaropvolgend dat ze oog in oog hebben gestaan met de Mol. Draagt Olcay een staart omdat zij aan die tafel een pruik op moest en daarna weer snel naar haar eigen kapsel moest wisselen?

Nóg een aanwijzing

De staart van Olcay is niet het enige ding dat haar verdacht zou maken. In de aflevering vóór de ontknoping moesten de kandidaten voor de laatste keer de test invullen. Voordat ze dit konden doen, moesten ze een route kiezen: of ze konden nog wat extra geld verdienen, kwamen oog in oog te staan met de mol of konden de snelste route nemen. Alle deelnemers kozen voor het geld, maar toen Olcay bij het bordje Mol kwam, werd plotseling een beetje onduidelijk welke kant ze op ging. Even later zag je de modeontwerpster langs een vijver lopen waarin overduidelijk haar spiegelbeeld te zien was. Wijst dit erop dat Olcay de Mol is?

Olcay lijkt even af te wijken van haar pad bij de test en vervolgens is ze in spiegelbeeld te zien. #widm pic.twitter.com/77vWMuXN9g — WIDM Hints 2018 (@WIDMHints2018) 3 maart 2018

Bron: Libelle | Beeld: AVROTROS / Michel Schnater