Fans van Action, opgelet: deze Deense budgetstore opent deuren in Nederland

Ben jij een echte koopjesjager en vind je het heerlijk om te shoppen bij Action? Goed nieuws, want binnenkort kun jij je hart ophalen bij Normal. De Deense budgetstore opent in mei haar deuren in Nederland.

De eerste Nederlandse winkel is vanaf dan te vinden in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne. Je kunt er naar verwachting terecht voor make-up, kattenvoer, schoonmaakmiddelen en levensmiddelen tegen zachte prijsjes. ‘Hele normale producten voor abnormale prijzen’, zoals de Deense winkel zelf laat weten.

Meer winkels

In Scandinavië telt Normal meer dan honderd winkels. Mocht de winkel in Nederland een regelrechte hit worden, dan zullen er meer vestigingen volgen. Hoeveel dat er worden en wanneer daar meer over bekend wordt, kunnen de Denen nog niet zeggen.

