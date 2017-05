FAIL: Fietssloten Hema met meerdere sleutels te openen

Hoe vaak is jouw fiets al gestolen? De kans is groot dat het aantal keren niet op een hand te tellen is. Daarom heb je allerlei maatregelen getroffen en zet je je stalen ros áltijd vast met twee sloten. Nu hopen we alleen niet dat jij je slot bij Hema hebt gekocht, want die fietssloten blijken ontzettend simpel te openen te zijn..!

Onderzoek

Dit blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma Kassa. Voor het onderzoek werd er een test uitgevoerd met veertien fietssloten, stuk voor stuk sloten die ‘ketting met slot’ genoemd worden. Oftewel; die ijzeren fietssloten die – als het goed is – met geen mogelijkheid door te knippen of open te krijgen zijn.

Gemakkelijk te openen

Wat bleek? Er kwam naar voren dat veel van de sloten die op de markt zijn, juist ontzettend gemakkelijk te openen zijn en dat er zelfs meerdere sleutels op passen! Eén op de zes van deze sloten kon open worden gemaakt met een sleutel van een ander slot. Eén slot was zelfs te openen met de sleutels van de dertien andere sloten. Oei…

Geld terug

Hema laat weten dat ze het betreffende fietsslot direct uit de schappen heeft gehaald en dat er onderzoek gedaan zal gaan worden naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van de sloten. Heb jij een fietsslot van Hema? Dan kun je je geld terugkrijgen! En da’s maar goed ook. Want je fiets op slot zetten met een slot dat niet werkt, is natuurlijk niet écht een diefstal proof.

