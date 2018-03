Er komt een ‘Expeditie Robinson’-musical en déze BN’ers zijn de hoofdrolspelers

Producent Rick Engelkes werkt aan een musical die is geïnspireerd door het televisieprogramma Expeditie Robinson. Het klinkt in eerste instantie als een geintje, een onmogelijke combinatie en een vreemde marketingstunt (a.k.a. 1 april-grap), maar wie verder leest zal gaan geloven dat het hier inderdaad om bloedserieuze plannen gaat.

Op een onbewoond eiland

De komediemusical Expeditie Eiland gaat over drie gezinnen die het moeten zien te redden op een onbewoond eiland. Dat heeft Engelkes gisteravond bekendgemaakt in RTL Boulevard. De regie is in handen van Martin Michel en Joep Onderdelinden.

Dít zijn de hoofdrolspelers

Jelka van Houten, Ferry Doedens en John Buijsman gaan de hoofdrollen spelen in de musical. Ook onder meer Lone van Roosendaal, Dennis Willekens en Rutger de Bekker zullen te zien zijn in de voorstelling, onthult Engelkes zojuist. De voorstelling gaat op 28 oktober in première in Theater De Meervaart in Amsterdam, waarna de show tot en met maart 2019 langs 54 Nederlandse theaters tourt.

Vamos!

Het is niet de eerste keer dat Engelkes een voorstelling maakt die gebaseerd is op een televisieprogramma. Het stuk Vamos!, dat dit seizoen te zien was, is geïnspireerd door programma’s als Ik vertrek en Het roer om. Daarin speelden onder meer Lenette van Dongen, Carolina Dijkhuizen en Cystine Carreon. Bekijk de trailer van Vamos! in onderstaande video.

