‘Ex On The Beach Double Dutch’ komt met een tweede seizoen en is nog op zoek naar kandidaten

Goed nieuws! ‘Ex On The Beach Double Dutch’ komt met een tweede seizoen en jij kan je inschrijven! Durf jij het aan?

In ‘Ex On The Beach Double Dutch’ zagen we vorig jaar hoe enkele Vlaamse en Nederlandse kapoenen naar een eiland hier ver vandaan trokken. Daar kwamen onverwachts hun meest gehate en meest geliefde exen het water uit getrippeld. Er vielen heel wat harde woorden, maar er was ook tijd voor enkeleĀ lieve zoentjes en zachte vrijpartijen… Die uiteindelijk toch altijd resulteerden in iets wat leek op een apocalyps.

Lag jij vorig seizoen in een deuk met de quotes van Shady, liet je mee een traantje met Monja, voelde je heel wat plaatsvervangende schaamte bij de mislukte verleidpogingen van Cherry en begon het stiekem vorig seizoen bij jou al te kriebelen om zelf eens op een eiland rond te dartelen met je ex?

Dan hebben we goed nieuws voor jou. MTV maakt binnenkort namelijk een gloednieuw seizoen van ‘Ex On The Beach Double Dutch’ en is daarvoor nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Durf jij het aan? Schrijf je dan hier in!

