Esmée over repeteren: ‘We hebben in 10 dagen de hele eerste akte gezet’

Esmée zit midden in drukke repetitieweken. De voorbereiding voor de musical My Fair Lady verloopt soepeltjes. “Het gaat supergoed”, zegt ze. “We hebben in 10 dagen de hele eerste akte gezet, dus het hele stuk voor de pauze. Het doorlopen van de scènes, instuderen van de nummers en het maken van de choreo’s: alles is af.” De actrice en zangeres neemt ons deze week zélfs even mee de danszaal in. Spannend!

