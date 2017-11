Er is weer een nieuwe gekke food-trend: knoflookijs

I love anything garlic. Delicious Roasted Garlic Ice Cream at the Garlic Festival! Get you some. 😋 . . . . #garlic #roastedgarlic #garlicicecream #organic #nongmo #growgarlic #organicgardening #growfromseed #seeds #backyardgarden #desertgarden #permaculture #growyourownfood #fruit #fruittree #citrus #bees #vegetablegarden #gardener #garden #herbs #thehappygardeninglife #healthiswealth

A post shared by hiddentalents (@hiddentalents) on Oct 1, 2017 at 8:34am PDT