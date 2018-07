Er bestaat een Harry Potter-versie van Trivial Pursuit en geloof ons, die wil je hebben

Alle doorgewinterde Harry Potter-fans begrijpen wel dat er niet iets bestaat als te veel Harry Potter merchandise. Hoewel in 2011 de laatste film in de bioscopen draaide, worden er nog steeds spullen gemaakt rondom onze favoriete tovenaar. Zoals, houd je vast, een Harry Potter-versie van Trivial Pursuit. En nee, die is niet uitverkocht en/of alleen verkrijgbaar in Amerika.

Dat lees je goed, het Harry Potter-spel is gewoon te bestellen in Nederland. Horen we daar een themafeestje?

Harry Potter Trivial Pursuit

Het spel bevat maar liefst 600 vragen over je favoriete tovenaar en zijn vrienden. Er zijn zes categorieën: Zweinstein (blauw), toverdranken en spreuken (roze), magische voorwerpen (oranje), tovenaars en heksen (geel), kwaadaardige krachten (paars) en dieren en magische wezens (groen). Beantwoord jij alle vragen juist?

Eigenlijk bestaat het spel al een tijdje, maar nu kun je het gewoon bestellen, zonder wachtrij en zonder hoge verzendkosten. Waar te bestellen, vraag je je dan af. Nou, gewoon via Bol.com. Geen fan van Trivial Pursuit? Er wordt ook een Harry Potter Cluedo-spel aangeboden.

Beeld: Giphy