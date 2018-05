Pak die koffers maar: hier kun je een eigen eiland huren

Soms wil je gewoon even rust. Een eigen privé-eiland zou dan wel goed van pas komen. Omdat kopen misschien niet binnen je budget past, is er nu de mogelijkheid om dit paradijs op aarde te huren.

Lees ook: Inpakken en wegwezen: er staat een eiland bij Curaçao staat te koop

Al moet je ook hiervoor aardig diep in de buidel tasten. Je betaalt namelijk 975 dollar per nacht voor dit ‘stulpje’. Maar dan heb je ook wat. Jouw persoonlijke eiland ligt midden in de Caribische zee voor de kust van Belize. Little Peter Oasis op AirBnB maakt het mogelijk voor je en de foto’s zijn prachtig.

Het is zo stil

Het grote voordeel van een eigen eiland huren is natuurlijk dat het echt alleen van jou is. Je kunt daar in complete stilte genieten van al het moois dat de plek te bieden heeft. En dat niet alleen, er zijn ook nog eens boottaxi’s aanwezig van het eiland Dangriga en een korte rit vanaf Belize-stad is inbegrepen in de prijs. Wanneer gaan we?

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Shutterstock