Bij deze wedstrijd kun je jouw eigen ijssmaak ontwerpen

Tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken, of die smaak ijs ligt in de schappen. Maar mocht je nu tóch nog een soort missen, dan is deze wedstrijd je kans. Hier kun je namelijk jouw zelf samengestelde creatie insturen.

Ijssalon Ekkelenkamp in Ommen, Overijssel, deed de oproep om een ijsje samen te stellen via een wedstrijd. Wat je kan winnen? Een zomer lang gratis ijs. Niet zo gek dus dat het nu al een groot succes is. De inzendingen gaan van frikandel-speciaalijs en bolletje gehakt-saté. Maar of we daar nu zo blij van worden…

Meedoen

Je kunt ook zelf makkelijk meedoen via de website Jouwijs.nl. Hier kun je niet alleen makkelijk jouw bijzondere smaaksensatie insturen, maar ook bekijken wat er al allemaal bedacht is. De wedstrijd loopt tot tot 21 mei en daarna zal eigenaar Ron Ekkelenkamp de negen meest belovende creaties selecteren. Daar kan dan tot 11 juni op gestemd worden. De winnaar mag niet helemaal onbeperkt ijs eten, want de limiet is maximaal één ijsje met twee bollen per dag. Maar wie wil dat nu niet?

Bron: RTVOost | Beeld: iStock