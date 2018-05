De Efteling zoekt 100 singles voor uniek date-experiment

De Efteling helpt singles een handje bij het vinden van hun ware. Het park zoekt samen met datingsite Lexa honderd vrijgezellen die op blind date willen gaan in hun sprookjesbos.

Door: Herlinde Matthys (Flair.be)

Vergeet de cliché eerste afspraakjes zoals een romantisch etentje in een poepchique restaurant of een uitje naar de cinema. Volgens onderzoek is de kans dat er kriebels ontstaan veel groter als je je date meeneemt voor een spannende activiteit waar adrenaline vrijkomt, en dus ook vlinders.

Verschillende opdrachten

De Efteling en datingsite Lexa spelen daar met hun nieuwste concept handig op in. Ze organiseren op 30 juni namelijk een dag waar singles elkaar beter kunnen leren kennen aan de hand van verschillende opdrachten in het attractiepark. Geef toe, wat is er nu leuker dan samen met je date de longen uit je lijf schreeuwen in een dolle achtbaanrit?

Sprookjesprins

Klinkt dit allemaal als jouw cup of tea, twijfel dan niet langer en schrijf je hier in. Het enige wat je moet doen om je sprookjesprins(es) te ontmoeten, is enkele simpele vragen beantwoorden over jezelf zoals ‘wat zijn je hobby’s’ en ‘wat is je motivatie’. Lexa haalt er de leukste matches uit en die 100 singles krijgen half juni goed nieuws in hun mailbox.

