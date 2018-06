Eeuwig single? Deze vrouwen hebben daar vrede mee!

Marieke, Yara en Linda en hebben het prima voor elkaar in hun eentje. Maar hun omgeving vindt het onbegrijpelijk dat ze nooit een relatie hebben gehad. ‘Altijd vragen ze: En, al aan de man?’

Lees ook: Blog Marjolijn: ‘Ik ben single mama en ik bepaal lekker alles zelf’

Marieke (25): ‘Op school was ik altijd het tegenovergestelde van het populaire meisje, eerder het muurbloempje. Ik zat liever alleen in een hoekje zodat ik tegen niemand hoefde te praten en alles kon observeren. Ik denk dat dat deels in mijn genen zit, want mijn ouders zijn ook zo. Ze gingen uit elkaar toen ik twee was, wat ook wel meegespeeld zal hebben. Na mijn middelbare school wist ik niet goed wat ik wilde. Na wat omwegen, kwam ik in dienst bij een telecomwinkel. Dat is inmiddels vijf jaar geleden en er is veel gebeurd in die tijd. Eerst durfde ik de klanten amper aan te spreken, sinds twee jaar ben ik zelfs de manager. Ik heb daarvoor heel hard aan mezelf moeten werken, want hoe kun je mensen coachen als je zelf niet genoeg vertrouwen hebt? Ik ben er heel trots op. Als ik in een vergadering als enige vrouw tussen negen andere managers zit, sta ik mijn mannetje. Ook mijn werknemers waarderen en respecteren me. Wie had dat vijf jaar geleden durven te denken? Ik ben sowieso meer uit mijn comfortzone gekomen. Ben impulsiever geworden in sociale contacten, spreek af met mensen die ik eigenlijk niet zo goed ken. Als je merkt dat je bij zulke dingen je angsten kan overwinnen en het goed doet, geeft dat je ego een ferme boost.’

Zero verplichtingen

‘Als je zo onzeker bent als ik was, zoek je naar iemand als opvulling. Die je gelukkig moet maken, of redden. Daardoor word je snel afhankelijk van iemand. Als ik eens een man tegenkwam met wie het klikte, liep het dan ook fout voor er iets serieus van kwam. Ze logen tegen me of bedrogen me. Als introvert persoon die ook nog eens snel in haar schulp kroop, is het niet raar dat ik dus nooit een serieuze relatie heb gehad. Vanaf het moment dat ik begon te werken aan mezelf, kwam er nog minder ruimte voor iemand anders. Je ambities waarmaken is fijn, maar het zorgt er wel voor dat ik veel moeilijker iemand toelaat. Ik date weleens, of heb een onenightstand, maar niks waar verplichtingen aan hangen. Ik word niet makkelijk verliefd. Wellicht een laatste restje onzekerheid: als een man niet laat blijken dat hij mij écht erg leuk vindt, kan ik me niet volledig openstellen. Er moet voor mij vooral een vonk zijn voor ik meer zie in iemand.’

Kieskeurig

‘Door mijn drukke sociale leven voel ik me helemaal gelukkig in m’n eentje. Ik heb genoeg vrienden, collega’s en familie om mijn leven mee te delen en ik geniet ook erg van me-time. Uitgebreid in bad gaan, de bossen verkennen met mijn paard, alleen op een terrasje zitten, met mijn gezicht in de zon… Je ziet mensen dan kijken: dat arme kind. Maar ik heb niemand nodig om gelukkig te zijn. Een relatie moet meerwaarde geven aan mijn leven, en geen opvulling zijn. Maar dat is dus moeilijk te vinden. In de loop der jaren wordt je checklist natuurlijk langer. Ik wil een man die knap en ambitieus is, een leiderstype. Ik moet al de hele dag leiding geven binnen mijn baan, dat wil ik dan niet ook nog eens in een relatie moeten doen! Ik wil iemand die er is voor mij, die humor heeft en standvastig is. Wat ik het meest mis, is een vertrouwenspersoon. Iemand met wie je alles in je leven kunt delen, zonder oordeel. Of samen reizen. Dat is met vriendinnen of ouders toch echt anders.’

Altijd weer die ene vraag…

‘Het irritantst vind ik de maatschappelijke druk. De eerste vraag is altijd, hoe lang je iemand ook niet gezien hebt: ‘Hoe is het in de liefde?’ ’Rustig,’ zeg ik dan. En dan kijken ze vol medelijden. Of je ziet ze denken: wat is er mis met haar? Opmerkingen als ‘Ik kan niet geloven dat je nog steeds geen vriend hebt, je bent zo’n leuke vrouw’ krijg ik ook vaak te horen. Alsof een relatie de enige manier is om een mooi leven te hebben. En telkens als de naam van een jongen meer dan één keer valt, blijft de familie vragen of dit hem dan eindelijk wordt? Ik vind dat erg. Ik heb zo hard gewerkt aan mezelf, ben zo goed bezig, en dan gaat alle aandacht daarnaar?’

Oude vrijster met dertien katten

‘Ik krijg zeker aandacht van mannen, daar ben ik me van bewust. Ik flirt ook graag. Maar ik ben nog niemand tegengekomen in wie ik meer tijd en moeite wil steken. Misschien omdat ik vroeger te weinig grenzen stelde, stel ik ze nu te fel. Ik moet daar nog een beetje een middenweg in vinden. Maar er wordt duidelijk anders naar mannelijke en vrouwelijke vrijgezellen gekeken. Een mannelijke vrijgezel is stoer, als je als vrouw nog nooit een relatie hebt gehad, word je een oude vrijster met dertien katten. Ik ga veel uit en ik raak makkelijk aan de praat met mannen. Alleen zat de ware er nog niet tussen. Dat komt nog wel, daar ben ik zeker van.’

Lees de verhalen van de andere dames in de Flair editie 25. Nu in de winkel.

Beeld: iStock