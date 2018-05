Zien: dit is de eerste trailer van de remake van ‘Charmed’

Dat er een remake komt van ‘Charmed’ is al een tijdje bekend en we weten óók al even wie de heksenzusjes zijn die we gaan zien in de nieuwe reeks, wat in elk geval al veel goeds belooft. En nu kunnen we de eerste beelden zien van het vernieuwde ‘Charmed’.

Dit najaar kunnen we ons opmaken voor een remake van ‘Charmed’, maar we hoeven gelukkig niet nog maanden te wachten tot we de eerste beelden kunnen zien; de eerste trailer van de serie is namelijk vrijgegeven!

Gave

In de vernieuwde versie van ‘Charmed’ staan drie zusjes centraal. Nadat hun moeder Marisol op mysterieuze wijze overleden is, staat Macy op de stoep bij haar zusjes Mel en Maggie. Zij komt vertellen dat hun moeder haar al die jaren geheimgehouden heeft. Dan ontdekken de zusjes dat ze alle drie een gave hebben, die door de dood van Marisol geactiveerd zijn.

