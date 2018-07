Fans van Harry Potter, opgelet! De releasedatum van het vervolg op ‘Fantastic Beasts and Where To Find Them’ komt steeds dichterbij en daarmee kunnen we nu eindelijk het officiële voorproefje op het filmspektakel zien. Verwacht een hoop duistere momenten, Zweinstein en vooral een hoop sensatie!

Lees ook: Wands ready: alles wat je moet weten over ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery Game’

Een tijdje geleden werden we al verlekkerd met een korte preview van ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ en nu is er een trailer gelanceerd die nét wat langer is. Deze duurt alsnog maar drie minuten, maar zorgt er wel voor dat we nóg nieuwsgieriger zijn geworden naar de film vol tovenarij.

Knappe cast

In ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ is Newt Scamander helemaal terug. De trailer verklapt alvast hoe hij samen met Perkamentus de duistere Gellert Grindelwald probeert op te sporen. Naast de vele duistere én magische momenten kun je je trouwens ook opmaken voor een knappe cast, want Perkamentus wordt door niemand minder dan Jude Law gespeeld; de rol van Gellert Grindelwald wordt vertolkt door Johnny Depp.

‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ draait in Nederland vanaf 15 november in de bioscopen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be | Beeld: still uit video