‘Dít is de eerste kandidaat van ‘Wie is de Mol?’ 2019′

Zo’n twee maanden geleden zat televisiekijkend Nederland vol verbazing voor de buis: Jan Versteegh bleek dé saboteur van het afgelopen seizoen van ‘Wie is de Mol?’ te zijn en dat had bijna niemand aan zien komen (eerlijk is eerlijk: wij ook niet). Hoewel het nog wel even duurt voordat we ons kunnen opmaken voor een gloednieuw seizoen, draait de geruchtenmolen alweer op volle toeren. Fans denken nu namelijk te hebben ontfutseld wie de eerste kandidaat van ‘Wie is de Mol?’ 2019 is.

Het duurt nog een jaar voordat we het nieuwe seizoen kunnen verwachten, maar de échte molloten zijn er nu al druk mee bezig. Ze speuren het wereldwijde web af om te ontdekken wie we volgend jaar terug gaan zien in ‘Wie is de Mol?’ en denken nu te weten wie de eerste kandidaat is.

Buitenland

Onder de molloten gaat het gerucht dat Jamai Loman de eerste kandidaat is van ‘Wie is de Mol?’ 2019. Dit wordt gedacht omdat de opnames van het populaire programma altijd plaatsvinden in mei en juni, en het management van Jamai onlangs heeft aangekondigd dat de zanger zijn landelijke tournee in mei en juni noodgedwongen moet afblazen ‘in verband met televisieopnames in het buitenland’.

Ontwijkend

Fans die het bericht voorbij zagen komen, linken het meteen aan de opnames van ‘Wie is de Mol?’. ‘In een interview op de radio deed hij er heel ontwijkend over’, schrijft iemand op Facebook. ‘Hij ging opname maken in het buitenland met andere bekende Nederlanders. Dus het zou goed kunnen… ‘Expeditie Robinson’ of ‘Wie is de Mol?’ Dan gok ik op ‘Wie is de Mol?’.’

Bron: Weekend Online | Beeld: Wie is de Mol?, ANP