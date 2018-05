Zien: de eerste beelden van ‘Pretty Little Liars: The Perfectionists’

Toen we afgelopen jaar na zeven seizoenen moesten nemen van ‘Pretty Little Liars’, kwamen er gelukkig series als ‘Riverdale’ om de leegte op te vullen. Maar kan wat jou betreft niets tippen aan de serie over met Alison, Hanna, Emily, Aria, Spencer en bovenal ‘A’ in de hoofdrol? Goed nieuws: er komt namelijk een spin-off van de serie en de eerste trailer is hier!

Lees ook: Déze nieuwe serie van de makers van Riverdale wordt je nieuwe verslaving

Al gauw nadat de laatste aflevering van ‘Pretty Little Liars’ verscheen, werd er gehint op een spin-off van de serie; niet lang erna werd bevestigd dat er hard gewerkt werd aan de pilot van ‘Pretty Little Liars: The Perfectionists’.

Oude bekenden

In de nieuwe serie zien we in elk geval twee oude bekenden terug, namelijk Sasha Pieterse – beter bekend als Alison DiLaurentis – en Janel Parrish, ook wel Mona Vanderwaal. Dat was al een tijdje bekend, maar nu weten we ook wanneer we de serie kunnen verwachten. In Amerika wordt-ie naar alle waarschijnlijkheid in 2019 uitgezonden door Freeform. Daarnaast zou de serie tien afleveringen tellen.

Beacon Heights

Net als ‘Pretty Little Liars’ is de spin-off van de serie gebaseerd op een verhaal van I. Marlene King. Het speelt zich af in Beacon Heights, waar alles perfect lijkt maar het natuurlijk niet is. Het streven naar ultieme perfectie leidt tot de eerste moord in het stadje en dan draait het allemaal weer om de nodige leugens en (valse) alibi’s.

We moeten dus nog even geduld hebben totdat we kunnen genieten van de nieuwe serie, maar we hebben al wél vast de eerste officiële trailer voor je:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Variety | Beeld: still uit video