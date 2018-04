Té cute: Disney onthult eerste beelden van live action-remake Dumbo

In Las Vegas is CinemaCon, dé vakbeurs voor de filmwereld, in volle gang. Gisteren presenteerde Disney haar plannen voor de komende jaren, met volgend jaar een recordaantal live action-remakes van haar tekenfilmklassiekers. Zo verschijnen in 2019 vlak na elkaar Dumbo, Aladdin en The Lion King op het witte doek, waar Disney gisteren iets meer over bekendmaakte.

Om óp te vreten

Er komt weinig beeld naar buiten vanaf de beurs en van de meeste onthullingen mag geen beeldmateriaal geschoten worden. Maar wat wél op Twitter verscheen, waren de eerste beelden van Dumbo, het bekende circusolifantje met de extreem grote oren uit de film uit 1941 (!). En bij het zien van de live action-versie van het hoofdpersonage wordt je – beloofd! – op slag verliefd. Het olifantje is met zijn minislurf en hemelsblauwe ogen té schattig om naar te kijken.

Uniek spektakel

Niet alleen de blauwe ogen van Dumbo maakt dat we de film in 2019 hóe dan ook willen bekijken. Het feit dat de remake geregisseerd wordt door animatie- en fantasiekoning Tim Burton (Edward Scissorhands, Alice in Wonderland) is een eveneens grote trigger. De film belooft een uniek spektakel te worden, waarin onder anderen Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton en Danny Devito de belangrijkste karakters een stem geven. Can. Not. Wait.

Disney Releases New Details About Tim Burton's Live-Action 'Dumbo' At CinemaCon – https://t.co/HceZg4Orh8 pic.twitter.com/zxnFv0GWfh — TheHappiestBlog.com (@TheHappiestBlog) April 24, 2018

Beeld: Giphy