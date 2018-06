Zien: de eerste beelden van de bloedstollende cliffweek van GTST

Het aftellen is nu echt begonnen: vanaf aankomende maandag kunnen we ons opmaken voor de cliffweek van GTST. En die belooft megaspannend te worden, als we de eerste beelden mogen geloven.

Na vrijdag 6 juli moeten de fans van GTST hun favoriete soap weer een tijdje missen, maar eerst kunnen we nog genieten van een reeks bloedstollende afleveringen die samen de cliffweek vormen. Wat duidelijk moge zijn, is dat er nog een hoop onverwachte (en vooral schokkende!) dingen gaan gebeuren in soapstad Meerdijk.

Voorproefje

In het voorproefje dat GTST vandaag op Instagram heeft gedeeld, is te zien hoe iedereen zich grote zorgen maakt om de verdwenen Nina. Ook kunnen we alvast een glimp opvangen van Sjoerd en Aysen voor het altaar. Kun jij het wachten nog aan na het zien van deze beelden?

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still uit video