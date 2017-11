Een extra glimlach in je Happy Meal tijdens McHappy Day

We hopen allemaal dat we nooit in een Ronald McDonald Huis hoeven te logeren. Helaas zijn er toch gezinnen die er moeten verblijven. En die vinden er, ondanks de zorgen om hun kind, een warm ‘tijdelijk thuis’.

Zoals Lenny, die in blijde verwachting was van haar eerste kindje India. Al snel liep alles anders dan ze gehoopt had. India werd namelijk geboren zonder slokdarm. Tijdens een intensieve periode vol ups en downs werd Lenny verwezen naar een Ronald McDonald Huis bij het ziekenhuis waar India werd behandeld. ‘We kregen niet alleen een kamer, maar ook veel steun en liefde van de vrijwilligers.’

Voor gezinnen zoals dat van Lenny is het door McDonald’s gesteunde Ronald McDonald Kinderfonds onmisbaar. Het restaurant doneert bij elk besteld Happy Meal € 0,05 aan het Kinderfonds. Geld waardoor families met een ziek of zorgintensief kind optimaal voor hun kind kunnen zorgen en het gezin dicht bij elkaar kan zijn. Wat met het oog op de komende feestdagen natuurlijk extra belangrijk is.

McHappy Day

Op 22 november, tijdens ‘McHappy Day’, staan alle 243 Nederlandse McDonald restaurants in het teken van het Ronald McDonald Kinderfonds. Restaurantbezoekers ontvangen op deze dag een speciale Happy Meal-box met daarin een persoonlijk bedankkaartje van gezinnen die gebruik hebben gemaakt van één van de Ronald McDonald Huizen. In verschillende restaurants zijn vrijwilligers van Ronald McDonald Huizen aanwezig om hun ervaringen te delen met de gasten van McDonald’s.

