Eén derde van de stellen ruziet over de temperatuur in huis

Hij heeft het té warm, terwijl jij maar zit te koukleumen op de bank. Herkenbaar? Dat is helemaal niet gek! Eén op de drie stellen kan het maar niet eens worden over de temperatuur in huis.

Nu we richting de koudere dagen gaan is dit bij jullie thuis ongetwijfeld ook al aan de orde geweest. Hij zet de temperatuur lager, maar voor hij zich goed en wel omgedraaid heeft, heb jij de thermostaat alweer hoger gezet. Wat blijkt? Jullie kunnen er allebei niets aan doen, mannen hebben het nu eenmaal minder koud.

De gemiddelde temperatuur in huis is zo’n 20 graden Celsius. Maar volgens recent onderzoek is de perfecte omgevingstemperatuur voor vrouwen 24-25 graden Celsius. Mannen verkeren het best in een omgeving die ongeveer 22 graden Celsius is.

Helaas, we zullen het dus niet winnen. Maar, we hebben bij deze wel een goed excuus om zijn truien te stelen. Hij heeft ze toch niet nodig en wij des te meer.

Bron: Metro UK | Beeld: iStockphoto