3 slimme en onmisbare tips om duurzaam op reis te gaan

Vandaag de dag probeert bijna iedereen wel een steentje bij te dragen op gebied van duurzaamheid. We eten minder vlees, douchen korter, scheiden afval en ga zo maar door. Dus waarom zouden we die duurzame lijn niet voortzetten als we op reis gaan?

Als je op vakantie gaat, zijn er meerdere manieren waarop je dit een stukje duurzamer kan doen. Wil je aan het milieu denken en voortaan groener op reis? Dan gaan deze tips je helpen:

1. Juiste bestemming

Het voorbereiden van een reis begint natuurlijk bij de vraag waar je naartoe wil. Wil je je bestemming baseren op hoe goed-ie is voor het milieu? Gebruik dan de Global Green Economy Index. In dit rapport – opgesteld door het consultancybureau Dual Citizen – vind je de groenste economieën ter wereld. De Scandinavische landen Zweden, Noorwegen en Finland komen hierbij als beste uit de test. Zin in meer zon? Dan zijn Brazilië en Zambia goede opties.

Is Brazilië inderdaad de plek waar je naartoe wil? Dan kun je volgens Jon Bruno, directeur van The International Ecotourism Society, het beste naar Bonito gaan. Deze stad wordt namelijk ook wel het toonbeeld van ecotoerisme genoemd, mede dankzij het digitale controlesysteem dat ervoor zorgt dat er nooit te veel toeristen in één keer de natuur intrekken.

2. Het juiste vervoersmiddel

Afhankelijk van de plek waar je naartoe gaat, kies je het vervoersmiddel dat je neemt om er te komen en soms ontkom je er niet aan om te vliegen. Maar eenmaal op de plek van bestemming is het ’t beste om de fiets te pakken. Zo denk je niet alleen aan het milieu, maar verken je óók de plek waar je bent op een heel andere manier. En da’s met stip een leukere manier dan dat je bijvoorbeeld alles met het openbaar vervoer doet. Pak je toch het openbaar vervoer, dan is het ’t meest verantwoord als je de trein neemt.

3. Verblijf

Dan is het natuurlijk nog de vraag waar je gaat overnachten tijdens je reis; gigantische all-inclusive oorden kun je daarbij het beste vermijden. Probeer in elk geval een aantal dingen uit te zoeken: wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van streekproducten in het verblijf dat je op het oog hebt? Wat je ook kunt doen, is een verblijfplaats uitzoeken die een kwaliteitslabel heeft gekregen, bijvoorbeeld van Global Sustainable Tourism Council.

Licht uit

Niet alleen tijdens de voorbereiding van de vakantie, maar ook wanneer je eenmaal je reis aan het maken bent, kun je veel rekening houden met duurzaamheid. Doe bijvoorbeeld altijd de lichten uit wanneer je weggaat, vraag bij de hotelreceptie of ze je kamer een keertje minder willen schoonmaken en neem je eigen toiletspullen mee in plaats van de kleine shampooflesjes te gebruiken die je in het hotel vindt. Dat zorgt er namelijk weer voor dat de afvalberg niet groter en groter wordt.

