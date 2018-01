Durf jij deze spannende thriller (mét PLL’s Lucy Hale) te kijken?

We moeten het al een tijdje zonder Pretty Little Liars doen, maar gelukkig verschijnt er zo nu en dan nieuw materiaal van de populaire hoofdrolspelers. Zo ook van Lucy ‘Aria’ Hale, die – natúúrlijk omdat ze weet dat wij zo van spanning houden – en rol heeft gescoord in de angstaanjagende thriller Truth or Dare. De eerste trailer jaagt ons meteen de stuipen op het lijf.

Truth or Dare. Je kent het wel en hebt het vast weleens gespeeld met vrienden. Maar waarschijnlijk had het spelletje voor jullie minder grote gevolgen dan voor het groepje jongeren in deze film…

Final Destination-vibes

Waar Truth or Dare normaal gesproken enkel draait om durven en doen, gaat het in de film om leven of dood. Als Lucy met een stel vrienden begint aan het spel, blijkt al gauw dat dat niet zo onschuldig is als ze dacht. Voor wie liegt wanneer-ie de truth moet vertellen of bij een dare besluit een opdracht niet uit te voeren, blijken de laatste uren geteld. Er met een paar makkelijke waarheidsvragen van afkomen, blijkt geen optie en het spel stop pas wanneer alle spelers dood zijn. Shit…

Geen kattenpis

We waarschuwen vast: Truth or Dare is geen kattenpis. Heb je afgelopen jaar toevallig de horror-hit Get Out gezien? Juist, da’s er één van dezelfde makers als deze nieuwe nagelbijter.

Bekende cast

Naast de Pretty Little Liars-ster bestaat de Truth or Dare-cast uit meer bekende koppen. Ook Teen Wolf-hoofdrolspeler Tyler Posey en The Flash-actrice Violett Bean een rol. Verder zijn Nolan Gerard Funk (Glee) en Landon Liboiron (Hemlock Grove) van de partij. Wanneer de film in de Nederlandse bioscopen verschijnt, is nog niet bekend.

Bekijk de creepy trailer in onderstaande video:

Beeld: Still uit video