Heb jij bij alle films uit de Saw-reeks op het puntje van je stoel gezeten? En vind je de scènes – stiekem – stuk voor stuk misselijkmakend maar kun je tóch niet stoppen met kijken? Als je durft kun je nu zelf in die horrorachtige setting terecht komen. In het Duitse Neurenberg vind je namelijk een escape room geheel in het teken van Saw.

Als jij en je vriendinnen wel van wat spanning, sensatie en gepuzzel houden, is een escape room één groot feest. Door samen te werken en soms op de gekste ideeën te komen kraak je de ene na de andere code om zo uit de kamer te komen waarin jullie opgesloten zitten. Het zorgt voor een enorme adrenalinekick, maar het kan nóg spannender. Wat dacht je bijvoorbeeld van opgesloten worden in een ruimte met een lijk en vooral heel veel bloed?

The Game

Met een groep van drie tot zeven personen kun je je bij The Game op laten sluiten in ‘The real Saw’. Vanaf het moment dat de deur sluit, begint het spel: jij en je team hebben zestig minuten om uit de escape room te ontsnappen, voordat de kamer zich vult met een giftig gas. Net zoals in andere escape rooms doe je dit door puzzels op te lossen, en aan de hand daarvan op zoek te gaan naar sleutels en aanwijzingen die zich in de ruimte bevinden.

Voor meer info en boekingen kun je terecht op de website van The Game. Durf jij het aan?

Beeld: Facebook, Saw (film)