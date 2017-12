Droombaan: krijg nu 4500 euro betaald om kerstversiering op te hangen

Dromen komen soms echt uit: je kunt nu niet alleen helemaal los met kerstballen en slingers, je wordt ook nog eens betaald om deze feestelijke versiering op te hangen. Goals!

Helaas is de baan op dit moment al vervuld door Tom Harrington, maar hopelijk hebben ze voor volgend jaar nog mensen nodig! Jouw taak? De huizen van rijke mensen compleet in de kerstsfeer in te richten. Want als je zoveel geld hebt, dan huur je gewoon iemand in om jouw huis helemaal klaar te maken voor de feestdagen.Je krijgt er wel 4500 euro voor betaald. Wel moet je in januari ook weer zorgen dat alle huizen er weer spik en span uitzien, maar dat lijkt ons een eitje toch? Solliciteren voor volgend jaar kan alvast hier!

Bron: Beautify | Beeld: iStock