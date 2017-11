Fulltime de wereld rondreizen: het staat bij veel mensen op het wensenlijstje. Vaak zijn er alleen genoeg dingen die je tegenhouden, waaronder het geld dat je ervoor nodig hebt. Maar als dat het enige is waarom je het niet doet, is dit je kans. Discovery Channel is namelijk op zoek naar een nieuwe werknemer die gratis op reis wil.

Het gaat misschien wel om een stagevacature, maar dat maakt het in dit geval niet eens veel minder interessant…

Global Intern

Discovery Channel is op zoek naar een Global Intern die de 26-jarige Ben Mikha kan opvolgen. Hij was de eerste Global Intern van de televisiezender. Wees gewaarschuwd, een korte blik op zijn Instagram maakt stinkend jaloers.

Functie

Als Global Intern is het vanzelfsprekend dat je een passie voor reizen moet hebben. Daarnaast is het een vereiste dat je avontuurlijk en creatief bent, én goed kunt omgaan met social media. Het beste van alles? Je hoeft niet alleen op reis of met alleen maar onbekenden: je mag gewoon een vriend of vriendin meenemen om de mooiste plekken van onder andere Japan, Zuid-Afrika en de VS te ontdekken.

Concurrentie

In de vacature lees je wat je allemaal moet doen voor de stage. Het zijn wat dingen (bijvoorbeeld een eigen video opnemen), maar je moet er wat voor over hebben. Het zal geen verrassing zijn dat de concurrentie moordend is. Solliciteren kan nog ruim twee weken, dus je hebt nog even om na te denken hoe jij jezelf van je beste kant gaat laten zien. Good luck!

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock