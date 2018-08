Droombaan: gin-drinker gezocht die wereld over wil vliegen

Gin-fans opgelet! Je kunt nu je favoriete weekendactiviteit (gin drinken) tegen betaling op de gaafste plekken ter wereld doen.

Het gin-merk Bombay Sapphire is namelijk op zoek naar iemand die tussen augustus en november de wereld over wil reizen. Wat je moet doen? Gin-producten ophalen in Mumbai, Hongkong, San Francisco, New York, Tokio en Lissabon om die vervolgens af te leveren in Londen, waar een nieuwe bar van het gin-merk wordt geopend.

Niet geheel verrassend moet je deze toffe kans(en) wel vastleggen op social media. Je moet 21 jaar of ouder zijn, prima foto’s kunnen maken, goed kunnen schrijven en je weg kennen in social-media-land. O, wacht: je moet af en toe wel victoriaanse kleding aan op de foto’s, maar het allerleukste hebben we nog niet eens vermeld… Een vriend of vriendin mag met je mee!

Je hebt nog acht dagen om je aan te melden. Dat doe je hier, tot en met 27 augustus dus.

Proost!

Tekst: Libelle | Beeld: iStock