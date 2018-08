Droombaan alert: op dit Griekse eiland kun je een kattenopvang runnen

Droom jij van je eigen kattenopvang? Die droom kan al snel werkelijkheid worden: op het Griekse eiland Syros wordt er gezocht naar iemand die een opvang voor meer dan 50 katten wil runnen, inclusief een uitzicht waar je U tegen zegt. Het enige wat jij hoeft te doen als kattenliefhebber is er 24/7 zijn voor de beestjes en minstens een half jaar willen verkassen naar het Griekse eiland.

Eigenaresse van de God’s Little People-opvang, Joan Rachlitz Bowell, plaatste afgelopen week een oproep op Facebook waarbij ze nadrukkelijk zegt dat het niet om een grap gaat. Acht jaar geleden verhuisde ze naar Griekenland en startte ze haar eigen kattenopvang nadat ze veel mishandelde en achtergelaten katten tegenkwam. Nu is ze op zoek naar iemand die de opvang van haar wil overnemen.

55 katten en uitzicht op zee

In de opvang wordt er momenteel voor zo’n 55 katten gezorgd. Naast ze verzorgen en eten geven, hebben ze ook veel aandacht nodig. In ruil voor jouw zorg wordt alles voor je betaald. Zo mag je wonen in haar prachtige huis met uitzicht op de zee, en daarnaast wordt het eten en de medische zorg voor de katten compleet vergoed. Plus: je krijgt gewoon salaris.

Maar daarvoor moet je wel bereid zijn om je nek uit te steken. Ook is het werk niet altijd leuk. Zo moet je uitwerpselen opruimen en om kunnen gaan met zieke katten, die ook wel eens ingeslapen moeten worden. Daarnaast moet je beschikken over een rijbewijs, want de dierenarts zit helaas niet om de hoek.

Geïnteresseerd? Reageer dan op onderstaand Facebookbericht. Je moet beschikbaar zijn voor minstens zes maanden. Ook is enige ervaring met het verzorgen van katten vereist. En wees er snel bij: het nieuws gaat namelijk als een lopen vuurtje. Het bericht op Facebook is al meer dan 20.000 keer gedeeld.

Beeld: Facebook