Droombaan alert: KNGF zoekt gastgezinnen voor puppy’s

Het KNGF leidt honden op tot geleidehonden of hulphonden, maar voordat de schattige puppy’s klaar zijn om naar school te gaan, hebben ze eerst nog flink wat liefde nodig. Hier kan het KNGF jouw hulp goed bij gebruiken!

Wat moet je doen om een gastgezin voor een pup te zijn? Op die vraagt geeft het KNGF heel duidelijk antwoord op de site:

Liefde geven om op te groeien tot stabiele jonge hond.

Opvoeding geven om goede hondenmanieren en basiscommando’s te leren.

Sociale omgeving bieden om vertrouwd te raken met de wereld om ons heen.

Tijd investeren: een pup vraagt veel aandacht en tijd.

Met liefde, zouden we zeggen!

Investering

Je moet wel realiseren dat het hebben van een gastpuppy veel tijd en energie zal kosten. Je gaat een bepaalde verantwoordelijkheid aan. Een hondje kost sowieso veel tijd en energie, maar een gastgezin zijn voor deze pups houdt nét iets meer in.

Een nare bijkomstigheid is dat je steeds, na een bepaalde periode afscheid moet nemen van je geliefde puppy, wanneer deze oud genoeg is om aan zijn opleiding te beginnen. Maar, het mooie is wel dat je een heleboel mensen blij kunt maken en een beter leven kunt geven door voor deze lieve kleine pups te zorgen.

Voor meer informatie over hoe je een gastgezin kunt worden kijk je op: www.geleidehond.nl

